沙拿悲情宣布明夏離隊：冇人搵我傾續約

利物浦喺周日(1日)深夜英超「雙紅會」作客以3比0大勝曼聯，前鋒穆罕默德沙拿創造全部3個入波，包括射入1球及2次助攻，但賽後呢位贏波大功臣卻發表「離隊宣言」，指會方冇人搵佢傾續約，今季將最後1季效力利物浦，震驚紅軍球迷，紛紛喺網上發文挽留呢位32歲埃及國腳。

上季已傳出穆罕默德沙拿可能離隊，去沙特阿拉伯搵食，佢現時清晰交代前途問題：「今場應該係我最後1次作客奧脫福球場，利物浦會方至今冇人同我傾續約，是否留隊，唔係由我決定，而係由球會決定，大家可能知道今季係我最後1季效力紅軍，我只想好好享受，唔想再諗合約問題，我會盡情踢波，至於明年會點，大家拭目以待。」

穆罕默德沙拿2017年夏天以3,650萬鎊(約3.7億港元)轉會費，由羅馬加盟利物浦，打破紅軍當時最貴收購紀錄，呢位射手亦表現出身價，為球隊各項賽事上陣352場入214球，包括今季3場英超都有波入。

沙拿仲係屠「魔」高手，根據OPTA統計，佢9次作客曼聯合共射入10球，成為1992/93年球季英超成立以來，第2位可以作客累積射入單一支球隊10球或以上嘅球員，另1位係英格蘭名宿舒利亞，作客合共射入列斯聯10球。與此同時，利物浦近22場英超對曼聯，沙拿射入10球及6次助攻。

利物浦球迷聽到沙拿「離隊宣言」後，紛紛作出挽留，包括話：「續約啦，埃及國王」、「再來5年」、「唔好走」、「留喺利物浦掛靴」。至於利物浦管理層願唔願意聽取民意，就不得而知。