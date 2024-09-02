香港金牛再贏長沙灣田勇勝　周三作客爭取殺入總決賽

香港金牛的鍾斯獲選「2024 NBL最佳國際球員」，今場繼續有 MVP演出，交出接近「三雙」的數據。(相片由香港金牛籃球隊提供)

2024全國男子籃球聯賽（NBL）季後賽準決賽，周日（1日）晚在修頓場館進行香港金牛對長沙灣田勇勝的Game 2賽事。董健在主場球迷打氣下狂轟6記三分，助香港金牛以101：86再贏一場，場數領先2比0，球隊周三（4日）將作客長沙，爭取三連勝殺入總決賽。

NBL賽會賽前頒發「2024 NBL最佳國際球員」，由香港金牛的鍾斯奪得。香港金牛今場繼續派出鍾斯（Dominique Jones）、卡頓（Josh Carlton）、刁展望、孫晨然和朱松瑋出任正選。主隊王牌球員鍾斯今場極速入局，第一節手感火熱，三分球6射4中，單節取得13分，帶領香港金牛首節領先23：19。

第二節，香港金牛憑盧杜偉先快攻入樽得分，再有三分命中，加上外援馬奇（Ronald March）個人突破得分，將比分拉開至30：21。主隊之後點點開花，球員輪流得分，完半場領先46：34，將分差拉開雙位數。

換邊後，長沙灣田勇勝積極反撲，在兩位外援馬奇和霍臣帶領下，完第三節追近至68：60。進入決勝節，香港金牛的董健表現光芒四射，射入5個三分球，單節轟17分，挺身而出帶領球隊穩住勝局，全場球迷為他呐喊「MVP」。最終主隊以101：85擊敗對手，場數領先2比0，距離總決賽只差一場勝利。

香港金牛今場有4人得分上雙，鍾斯取得全場最高的31分，外加11助攻和8籃板「準三雙」數據；董健三分10中6，貢獻24分。卡頓及盧杜偉亦分別有11分及10分進賬。

香港金牛教練解立彬表示：「經過上場大勝之後，大家可能覺得對手已經沒有信心跟我們爭總決賽名額。不過，無論是昨天的訓練以及準備會議，我們都一直在強調，作為職業球員是不會放棄任何機會。由上場閉門作賽，到今場充滿球迷的歡呼吶喊聲，感覺球員的思想包袱重了些，在投籃、一些機會的選擇、傳球，都稍為緊張了些。」

NBL賽事採用主客制，季後賽準決賽階段以五場三勝定高下。暫時場數2：0領先的香港金牛將於周三（4日）作客長沙，出戰今個系列賽的Game 3。如果香港香牛再取勝仗，就會晉級總決賽。