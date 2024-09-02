烏加迪冇睇雙紅會　坦哈格：佢需要幾個月適應

曼聯喺周日(1日)晚英超「雙紅會」主場對利物浦開波前，特別安排新加盟中場文路爾烏加迪亮相奧脫福球場，英國《太陽報》指呢位23歲烏克蘭國腳影完相，並冇留低睇波，似乎唔夠團結，領隊坦哈格指烏加迪可能需要數個月時間適應新環境，唔好對佢抱有太大期望。

文路爾烏加迪喺轉會市場關閉前最後1日，以5,100萬鎊(約5.2億港元)轉會費由巴黎聖日耳門加盟曼聯，佢喺今場「雙紅會」開賽前，步入球場拎住25號球衣影相，並同球迷打招呼及自拍。

據悉文路爾烏加迪未等到開波，已經走人，因為趕住飛去烏拉圭，向國家隊報到，備戰9月7日及11日世界盃外圍賽，分別對巴拉圭、委內瑞拉。

由於卡斯米路今場表現差劣，其中2個失波同佢有關，傳媒好心急問領隊坦哈格，文路爾烏加迪幾時可以上陣，坦Sir潑冷水話：「烏加迪今季未踢過正式賽事，連1分鐘都冇踢過，佢需要時間操起狀態，學識融入球隊，我認為佢要數星期，甚至數個月先至可以完全適應新環境及發揮最佳水準。」坦哈格言下之意，可能要繼續用「計時炸彈」卡斯米路擔任正選。