保誠香港網球125 國際賽　9.30開賽

中國香港網球總會(網總)宣佈，保誠保險有限公司(保誠)將繼續全力支持香港職業網球的推廣與發展，除了一如既往贊助WTA 250賽事「保誠香港網球公開賽2024」，今年更會成為首次舉辦WTA 125賽事的冠名贊助商。

全新的WTA 125賽事命名為「保誠香港網球125 國際賽」，將雲集女子網壇新星，包括中國網球前一姐王薔及兩次大滿貫女雙冠軍張帥，並與一眾本地球手同場比拼，競逐積分，以爭取晉身WTA巡迴賽頂級賽事。

首屆「保誠香港網球125 國際賽」將於9月30日至10月6日舉行，緊接WTA 250賽事「保誠香港網球公開賽2024」將於10月26日至11月3日舉行。兩項賽事將在維多利亞公園網球主場上演。

「保誠香港網球125 國際賽」門票售價由港幣100元至400元(決賽日) 。其中10月1日國慶日將開放公眾人士免費入場。

WTA 250賽事「保誠香港網球公開賽2024」10月26日和27日的資格賽開放公眾人士免費入場。10月28日正賽首日將舉行傳統的「全民參與星期一」，同樣開放公眾人士可免費入場。賽事金色門票售價由港幣220元至970元；銀色門票售價由港幣160元至760元。位於主場館外的「網球同樂區」歡迎市民於公開賽期間免費進場。

公眾門票9月12日在tickets.tennishk.org 發售。官方支付夥伴美國運通為卡會員提供獨家優先預訂及門票優惠：合資格卡會員於9月2日至9月11日可專享優先預訂，並在訂購正價門票時享有高達85折優惠。所有銀色門票均設兒童及長者半價優惠。