殘奧最後一舞！陳浩源為港隊奪羽毛球銀牌

賽前已表明是自己最後一屆殘奧的港隊輪椅羽毛球名將陳浩源，周二（3日）凌晨於巴黎奧運男子羽毛球WH2級別決賽中，火拚上屆冠軍梶原大暉，陳浩源撐着腰痛上陣最終以10比21及10比21向對手俯首稱臣，收穫銀牌。自從羽毛球項目於東京奧運加入殘奧後，陳浩源上屆奪銅，加上今屆奪銀，兩屆項均奪獎牌而回，他賽後一度哽咽百感交集，稱忍着傷痛上陣能打出最佳成績，「我為自己感到驕傲」。

39歲的陳浩源於4強力挫南韓的于秀榮，首度入決賽鬥志旺盛，況且這更是他最後一屆殘奧，故此抱有出盡全部力量的決心。甫開賽陳浩源被梶原大暉連奪7分，稍顯緊張，其後曾經迫使對手打落網，打出一波3比0的攻勢追近。不過22歲的日本球手手風較順，一度拉開至18比8，陳浩源因問題球而上前與裁判反映意見，最終首局以10比21告負。

易邊後陳浩源重整旗鼓，一度領先5比3，不過梶原大暉表現較為穩定，漸取回主導連奪多分，現場有支持者大嗌「浩源加油」，港將亦全力頑抗，惜最終未能扭轉敗局，以10比21落敗，取得銀牌。這亦是港隊今屆巴黎殘奧的第6面獎牌。

23歲時因為一次車禍失去了左腳的陳浩源，在輪椅羽毛球壇屢創佳績，賽前他許下願望「希望能改變獎牌的顏色」。憑着不懈的努力，他成功了，賽後他說其實對整體表現已滿意：「這幾年都掙扎過、曾懷疑自己能否再拿獎牌。想不到今屆比上屆打得更好，我為自己感到驕傲。」畢業於荃灣公立何傳耀紀念中學的他續說：「不過今日出場前腰痛得利害，要物理治療按摩，打針、食藥，我才能比賽，我都好想自己身體在沒有痛楚之下比賽，但事實不行。」由於身體已不能負荷，陳浩源也決定退下來，「我想好好休息，希望身體可以好轉。」