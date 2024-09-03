香港東方撲擊漢友　康仁福建火併晉龍WTS

高級組男籃銀牌賽今晚（3日）於灣仔修頓場館上演負方次圈賽事，4支球隊力爭復活，頭場以年輕小將迎戰的香港東方，對陣經驗老到的漢友；尾場方面由康仁福建鬥晉龍WTS。「勝者生存、敗者淘汰」的緊張激戰，令人期待。

香港東方梁嘉顯和麥洛連等主力缺席銀牌賽，首戰眾將陷入個犯纏身的問題，加上徐遠成五犯離場，最終以2分之差憾負崇德飛鷹。不過，陣中4名年輕小將首登本地最高舞台，均有不俗表現，其中鍾祖豪交出16分、外加7次偷波，吳委峻轟3記三分球同獲16分，梁浚朗和鍾子豪亦分別貢獻10分和6分。徐遠成和朱梓鎔等常規主力如何與小將夾出默契，將是東方爭勝的重點課題之一。

漢友有後衛黃裕杰坐鎮，這名經驗老將今季持續有穩定發揮，上場對晉裕發威轟入26分，帶領球隊以85：50大勝對手，成為贏波最大功臣。今場面對香港東方的「青春火花」，能否乘勝追擊，黃裕杰、鄺錦昌和蔡駿賢等主力的發揮屬關鍵。

尾場方面，康仁福建由陳文勇接掌帥印，雖然有上季球員楊瑞鴻和鄭錦興離隊，但經歷首戰失利後，上仗重整旗鼓，憑「新雙槍」張偉康及林俊達各攻入18分下，以77：67淘汰建龍飛馬，今晚與晉龍WTS的「生死戰」，且看兩人會否繼續帶來驚喜。

晉龍WTS上場面對實力強橫的滿貫，打完首節仍能以3分之差領先對手，可惜眾將在決勝節後勁不繼，單節落後34：7，最終以98：65吞敗。不過，今季從南青加盟的區浩軒上場攻入全場最高22分，為晉龍WTS和球迷帶來驚喜，加上安家仲、羅卓熙和劉子禮等好手，這支年輕的新晉球隊或會有力與康仁福建周旋，有望繼續挑戰勁敵創出佳績。

2024年香港籃球銀牌賽（男子高級組）

負方次圈賽程-周二（3日）

場地：修頓室内場館

19:00 香港東方 Vs 漢友

20:40 康仁福建 Vs 晉龍WTS

票價：60元（正價）

長者及學生優惠票：40元