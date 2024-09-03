曼聯兩位高層力撐坦哈格：短期成績唔緊要

曼聯上場英超「雙紅會」主場0比3不敵利物浦，老闆拉特克利夫睇波期間，不禁掩面，表情非常失望，因而傳出領隊坦哈格帥位危，球會行政總裁貝拉達及體育總監艾舒禾夫一齊開腔力撐呢位荷蘭名帥，講明球隊短期成績欠佳，唔會動搖坦哈格地位，並會緊密合作，率領紅魔鬼重回正軌。

曼聯7月4日宣布同坦哈格續約，貝拉達同艾舒禾夫都未正式上任，令人懷疑佢哋未必支持呢位54歲主帥留任，不過貝拉達作出澄清話：「我絕對信任坦哈格，佢係最適合曼聯嘅領隊，球會上下全力支持佢，我哋會緊密合作，幫助佢為曼聯取得佳績。」

至於艾舒禾夫話：「我冇份參與決定坦哈格續約事宜，但認同貝拉達嘅觀點，我過去8星期好享受同坦哈格合作，我嘅工作就係盡可能配合同支持佢，包括營運、簽球員、醫療、心理、訓練等各方面工作，令佢可以專注處理操練及戰術部署，帶領曼聯走上成功之路。」

事實上，曼聯進入「後費Sir時代」，未試過季初換帥，莫耶斯首季執教成績差劣，都捱到季尾先至被炒，尹戈爾完成整個球季後離任，摩連奴及蘇斯克斯分別於當年12月及11月被炒，照推斷坦哈格起碼仲有2個月時間拯救自己前途。

曼聯12月至明年1月初惡戰連場，包括英超對阿仙奴、曼城、利物浦，屆時成績可能直接決定坦哈格命運。