C朗再炮轟紅魔坦Sir：佢哋對我太差 我唔會尊重佢哋

葡萄牙巨星C朗離開曼聯接近2年，但對於紅魔鬼及領隊坦哈格嘅怨恨仍未消除，佢出席歐國聯對克羅地亞嘅賽前記者會上，再度炮轟曼聯會方及坦哈格當年對佢態度非常差，所以自己亦唔需要尊重佢哋。

C朗2022年11月接受專訪，公開數臭曼聯及坦哈格，導致雙方關係破裂，並轉投沙特阿拉伯球隊艾納斯。呢位39歲射手出席歐國聯記者會，被問到是否願意喺國家隊擔任後備，C朗聲稱自己可以一直踢正選，直至掛靴，並舊事重提講番喺曼聯屈居後備，令佢受到傷害：「我一直尊重各種決定，唔只係領隊嘅決定，隊友嘅決定，我都會尊重，但係佢哋(曼聯)當時對我嘅態度非常差，其實只要有基本職業操守嘅領隊，我都會尊重，如果連基本職業操守都冇，爭議自然會出現。」C朗言下之意，似乎暗寸坦哈格當年安排佢係做後備，屬於冇職業操守。

不過，C朗喺上屆世界盃及今屆歐國盃，表現都欠佳，唔少球迷認為佢唔應該再擔任葡萄牙國家隊正選。葡萄牙將於9月6日及9日凌晨歐國聯分別對克羅地亞、蘇格蘭，C朗講出上述一番說話後，相信領隊馬天尼斯唔敢收起佢。