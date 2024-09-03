【官宣】奧森漢成功甩身　外借加拉塔沙雷

拿玻里前鋒域陀奧森漢早前未能趕及歐洲5大聯賽夏季轉會市場關閉前離隊，一度面臨冇波踢，幸好現時出現轉機，土耳其勁旅加拉塔沙雷宣布借入呢位25歲尼日利亞國腳，為期1季，域陀奧森漢總算暫時解決前途危機。

拿玻里新帥干地早已決定棄用域陀奧森漢，並簽入愛將盧卡古頂替其位置，奧森漢原本獲得車路士、巴黎聖日耳門等大球會垂青，但據悉佢要求50萬鎊(約510萬港元)周薪，令買家卻步，加上佢拒絕去沙特阿拉伯「掘金」，導致遲遲未能完成轉會。

由於土耳其轉會市場要等到9月13日先至關閉，加拉塔沙雷幾乎冇競爭對手情況下，說服域陀奧森漢加盟，借用1季，並負擔佢90%年薪，大約900萬歐元(約7,800萬港元)。奧森漢可以重返球場，拿玻里節省一大筆人工開支，加拉塔沙雷獲得猛將加盟，可以話係三贏。

加拉塔沙雷原本鋒線上已有莫路伊卡迪、梅頓斯，現時加上域陀奧森漢，可以話係如虎添翼。

此外，域陀奧森漢可能同拿玻里續約至2027年，但毀約金由現時1.3億歐元，減至7,500萬歐元，方便佢明夏正式轉會。