香港代表奪歐洲歷史射箭賽銅牌

中國香港中華傳統弓總會於7月及8月分別派代表團出戰馬來西亞「巴里奧國際歷史射箭節比賽」及波蘭「2024 歐洲歷史射箭比賽」。馬來西亞賽事，總會獲得原野賽女子組冠軍、遠射賽女子組季軍及男子組第6名。而波蘭賽事，總會更從一眾世界級傳統弓好手中，勇奪層壓弓男子成人組銅牌。

歐洲歷史射箭比賽 (European Historical Open) 為一年一度國際傳統弓比賽盛事，是一項按照歷史史事和規則進行的射箭錦標賽。選手需要帶上自己國家的傳統弓，並穿上民族服裝，還原古人射箭的場景。今年賽事於波蘭「戈盧布-多布爾津」城堡舉辦，總會派出一行七人的代表團參賽，與波蘭、德國、匈牙利、印度、巴西等近百名選手進行傳統弓競技。比賽於8月14至16日舉行，三天賽事包括了「技術射箭 (technical archery)」、「3D原野賽 (3D archery)」及「傳統射法 (traditional archery)」，當中最有傳統特色的賽事，要數「3D原野賽」。主辦方會將不同形態的3D動物箭靶，如山羊、野豬、熊、鴨、鹿等，設置於城堡各處，一眾選手在宏偉的十三世紀歐洲城堡下，環繞大草原、城牆、山坡、草叢等地作賽，猶如傳統弓版的高爾夫球賽。

總會代表楊云最終喜獲「層壓弓男子成人組」銅牌，楊云於賽後表示對於獲獎感到十分榮幸，又道：「三天的賽事設計不但展示了傳統弓豐富多樣的魅力，而且讓我們遇到了很多良師益友。很感恩我們可以藉此平台向國際弓友傳播中華優秀傳統文化，分享中國射藝『射以觀德』、『反求諸己』的精神。」

此外，總會於7月16至20日亦出戰馬來西亞「巴里奧國際歷史射箭節比賽」，並帶領內地藉會員參加賽事。比賽分為三部分，包括原野賽，遠射賽及特色賽，總會成員取得多項佳績，包括原野賽女子組冠軍、遠射賽女子組季軍及男子組第6名。其中，來自內地「天道武學」的原野賽女子組冠軍錢楚，為本總會之內地藉會員。