「世一」施華德有細威撐場　首發僅失4分

網壇世界「一姐」施華德周一在美網以直落兩盤橫掃對手，時隔兩年再闖這項大滿貫的女單8強，將面對美國的彭高拉爭逐準決賽席位，並向爭取個人第5「貫」進發。

23歲的施華德在紐約繼續保持不失一盤的強勢晉級，今天在她生涯第100場大滿貫賽事中，其首發僅失4分，狀態甚勇，最終以6比4、6比1淘汰了16號種子的俄羅斯球手森素諾娃。

這位法網盟主在巴黎奧運獲得女單銅牌後，缺席了多倫多的熱身賽，直闖紐約出戰美網，她坦言:「起初這個方法有點不容易，特別是想專注比賽又想身體恢復，但相信大滿貫前是需要更多練習。」對於下仗面對有主場之利的彭高拉，施華德稱:「她的比賽風格非常棘手，所以你必須鍛煉你的雙腿，也要為網前擊球做好準備。」

施華德今仗吸引了6屆美網盟主「細威」S威廉絲成為座上客，這是細威自退役兩年以來首次在美網亮相，而這位網壇傳奇最近亦活躍於網球賽事，早前在巴黎奧運的網球男單金牌戰，她睇得相當投入。此外，細威亦特別到場支持其好友禾絲妮雅琪，但可惜這位剛復出的昔日丹麥甜心，與巴西的瑪亞激戰三盤後，以2比6、6比3、3比6，無緣8強。