仙拿闖美網8強圓生涯紀錄　想捧盃要問麥維迪夫　

世界「一哥」意大利的仙拿爭取個人第二個大滿貫錦標再走近一步，周二在美網與宿敵美國的富斯激戰三盤後，勇闖男單8強，並將俄羅斯的麥維迪夫碰頭，將成為他爭標路上的最大障礙。

年初贏得澳網冠軍一戰成名的仙拿，試圖在今年的最後一個大滿貫捧盃，隨着兩大熱門西班牙小天王艾卡華斯及塞爾維亞球王祖高域雙雙提早出局，對仙拿的奪冠機會無疑是提升不少，而今日對戰美國的富斯在頭兩盤都要打到刁時才能分出勝負，最終仙拿以7比6(7比3)、7比6(7比5)、6比1獲勝，生涯第2次躋身美網8強；也是他人生首次在同年闖入四大滿貫的半準決賽。

兩周前才洗脫涉禁藥風波的仙拿，將遇上2021年美網盟主麥維迪夫，這正是今年初的澳網決賽翻版戰，當時仙拿打足五盤險勝並奪得生涯首「貫」，然而麥維迪夫則於7月的溫網8強曾拍走仙拿，因此今次二人再碰頭難以估計誰勝誰負，仙拿坦言:「我知道一定會很多的跑動，所以我希望體能可以應付。」至於麥維迪夫在另邊廂就贏得輕鬆，以直落三盤6比0、6比1、6比3晉級。

仙拿涉禁藥風波即使已獲討回「清白之身」，但網壇仍有不少聲音對這位網壇新星作出批評，然而西班牙傳奇球星拿度則首次就此事發聲，並高度力撐這位當今「世一」：「我有優點也有缺點，但我仍會相信人們的善意，我了解仙拿，我不相信他會服用禁藥。」

拿度續稱:「我不認為他們（反興奮劑組織）因仙拿是世界第一就判斷他是無辜，每個人的意見都是值得尊重的，我的意見也是如此。」