黃裕杰關鍵三分致勝　漢友擊敗香港東方晉級

本地男籃銀牌賽高級組周二（3日）於灣仔修頓場館進行負方次圈的兩場「生死戰」。頭場由漢友對壘香港東方，最終前者憑經驗致勝贏82：74，取得負方組二連勝。

香港東方今場首發陣容稍有變動，除三名常規主力徐遠成、迪維拉和朱梓鎔外，派出梁浚朗及鍾子豪兩名小將。漢友則沿用黃裕杰、黃銘德、鄺錦晶、莊嘉聰和溫梓豐擔任正選。

今場漢友明顯有備而來，進攻快上快落開局打出10：2，迫使對手叫停比賽。回場後，鄺錦晶和黃裕杰內外開弓連得5分進一步擴大優勢。香港東方其後換入小將吳委峻打出效果，外圍投射連得5分為球隊「止血」，惟漢友整體狀態更勝一籌，首節以29：15領先。

次節，香港東方眾將欲收復失地，其中吳委峻繼續有三分進帳，經驗老將朱梓鎔挺身而出轟入9分，加上徐遠成挑戰對手顏色地帶成功開齋，將落後分差拉近至單位數，惟期間後備席被判技術犯規，追分氣勢中斷。漢友半場以44：35佔據領先地位，馬嘉聰和溫梓豐各得9分，而東方的吳委峻則暫錄全場最高的10分。

轉邊後兩軍較為手緊，近3分鐘未有得分。香港東方雖然在「逆境波」下送出多次失誤走步違例，但隨着徐遠成轉身跳投打破得分荒，連同吳委峻及鍾祖豪相繼得分，打出一段19：7攻勢，反超54：51扭轉局勢。漢友主力之一的溫梓豐吞下第五犯離場，不過仍有經驗老將黃裕杰發威，外圍「Hot Hand」連轟2記三分，以57：57追平比分，比賽回到原點。

進入決勝節，漢友的黃裕杰及馬嘉聰繼續三分炮轟對手，以67：61奪回領先位置。香港東方射手吳委峻再度投入關鍵「Answer 3」，惟馬嘉聰和劉浩男相繼殺入禁區輕鬆得手，再度拉開雙位數差距，但黃裕杰亦以五犯出場。香港東方嘗試反撲未果，漢友最終以82：74晉級，將於9月25日對上滿貫和永倫之間的負方。

漢友4人得分上雙，馬嘉聰取得全隊最高的16分，黃裕杰貢獻13分外加3記三分球，溫梓豐和莊嘉聰各有10分進帳。香港東方的吳委峻取得全場最高的18分，迪維拉和朱梓鎔分別交出15分和13分。