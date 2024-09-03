康仁福建險勝晉龍WTS　延續銀牌之旅

香港男籃銀牌賽高級組負方次圈，康仁福建以72：68險勝晉龍WTS，下場將於9月25日對南華和崇德飛鷹的負方。

康仁福建上場77：67擊敗建龍飛馬，今場延續勇態，首節已有由永倫轉會的林俊達內外開弓勇取10分。晉龍WTS入局不太理想，外線僅得劉子禮命中兩球三分，首節以14：22落後。

第2節晉龍WTS急起直追，黃子聰避過兩人上籃得分，之後再中距離得手，助球隊追至23：29。福建曾拉開10分差距，但劉子禮再命中三分球，加上黃子聰貢獻「and 1」，晉龍WTS以31：36返回更衣室。

換邊後，晉龍WTS收起累積4犯的劉子禮，黃子聰亦一度因傷出場治理，羅卓熙假身突破，妙傳區浩軒轟入三分，36：38。福建之後有林俊達轟入三分球及博得「and 1」，加上譚子健、黃子謙亦在籃底得分，一度拉開雙位數分差。上場對滿貫轟入5記三分球的晉龍射手安家仲命中今場第1球三分，晉龍以53：57進入決勝節。

今場落敗的球隊就會遭淘汰，兩隊第4節放手一搏，晉龍的魏詠輝搶得進攻籃板籃底得分，福建中鋒蔡龍德亦不甘示弱貢獻「and 1」，晉龍再有安家仲命中兩記罰球，為晉龍追至落後2分。譚子健尾段連得4分，最終康仁福建以72：68驚險淘汰晉龍WTS。

數據方面，康仁福建的林俊達攻入17分，控衞黃律堯貢獻13分5籃板，大前鋒譚子健亦有12分7籃板進帳，福建全隊搶得52記籃板，比對手多17個，成為致勝關鍵。晉龍WTS的黃子聰取全隊最高16分，另有區浩軒10分6籃板，羅卓熙助攻助守，交出9分6籃板5助攻。