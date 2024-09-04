西甲醜聞！華倫西亞前鋒涉強姦被捕

西甲開咧冇耐即爆出醜聞，今季新加盟華倫西亞嘅前鋒拉菲爾美亞，周二(3日)因涉嫌強姦兩名女子而被警方拘捕。27歲嘅拉菲爾美亞曾去過英超搵食，亦係西班牙3年前喺東京奧運男足贏銀牌嘅重要功臣，今季轉會原來諗住重振雄風，但今次面對指控如果屬實，足球生涯隨時玩完。

拉菲爾美亞周二突然缺席操練，警方證實呢位前鋒受到強姦指控而被捕，華倫西亞隨後喺官網發聲明：「關於媒體報道拉菲爾美亞被捕新聞，球會已經得悉事件，喺未有詳細資料下，華倫西亞依家只能盡量配合公平審訊嘅一切需要。」

西班牙媒體報道，兩名分別25歲同21歲女士，報稱周一(2日)喺拉菲爾美亞屋企開派對期間，被拉菲爾美亞同另一名男子性侵，警方目前正追尋另一男子下落。報道指拉菲爾美亞周三(4日)會上庭就強姦指控表態，法庭將會決定佢係咪可以保釋。

拉菲爾美亞曾經踢過狼隊同諾定咸森林兩支英格蘭球隊，3年前重返西甲效力西維爾，今夏以借用身份回歸母會華倫西亞，頭4輪聯賽有3場都係正選，深獲教練巴拉查重用。拉菲爾美亞3年前東京奧運，帶領西班牙拎到銀牌，其中喺8強對科特迪瓦連中三元，係佢喺國家隊嘅代表作。