中國金花鄭欽文美網出局　張帥闖女雙4強

在巴黎奧運奪得女單金牌的中國網球金花鄭欽文，周二在美網以直落兩盤不敵奪標大熱的莎芭蘭嘉，8強止步，但35歲的另一位中國金花張帥則在女雙勇闖4強，並創下多項紀錄。

鄭欽文以1比6、2比6負於2號種子的莎芭蘭卡，結束今季的大滿貫賽事，她今年初在澳網躋身了決賽，惟同樣不敵莎芭蘭卡飲恨，但仍贏得生涯首個大滿貫亞軍，其後在法網躋身32強，然而在溫網遇上一輪遊，至美網以8強完成今季四大滿貫。

她賽後被問到今仗表現是否受到上一場比賽至凌晨2點有關，鄭欽文坦言:「這相信有很大影響，我睡不着，其後想練習，又覺得自己做不到，但我不會以此作為落敗的理由。」她透露賽前一晚至凌晨4、5點才能入睡，不過，她仍可袋走53萬美元的8強獎金。

至於另一邊廂，近年受到傷病困擾的張帥，與法國女將馬丹諾域拍住上出戰女雙，以直落兩盤7比6(7比2)、6比4力挫5號種子的澳洲佩雷芝與美國瑪天妮絲組合，篤定4強席位，這也是張帥時隔3年再闖美網女雙4強，是她生涯第3次躋身美網準決賽，同時也是第6次闖大滿貫4強。

曾於2021年奪得美網女雙冠軍的張帥，近年因傷病表現不穩，然而今屆美網表現不俗，過關斬將，當中包括淘汰2號種子的謝淑藢組合，下仗將挑戰3號種子的捷克女將施妮雅科娃與美國的唐辛，爭逐決賽席位。