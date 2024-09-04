史上最高排球手被逼瞓地板？殘奧委會：將安排特製床

巴黎殘奧選手村繼紙板床問題後又收到投訴，周三（4日）有消息傳出指，史上最高的伊朗殘奧運動員梅爾扎德（Morteza Mehrzadselakjani），由於沒有合適尺寸的睡床，不得不在奧運選手村內睡在地板上，殘奧委會表示已向伊朗代表團了解情況，現正解決當中。

伊朗排球手梅爾扎德身高2米46，是世界上第二高的「巨人」，同時是歷屆殘奧記錄中最高的運動員。伊朗隊總教練雷扎伊加卡尼（Hadi Rezaeigarkani）指，三年前東京殘奧為梅爾扎德製作了一張特製的加長床，但是次大會並沒有安排製作，導致梅爾扎德需要「躺在地板上」睡覺休息，教練表示梅爾扎德未有因此而失去爭勝的決心：「對他來說，無論他是躺在地板上還是吃不飽都沒關係。無論如何，他都有成為奧運冠軍的想法。」值得一提的是，自1988年首爾殘奧會以來，伊朗隊已七次奪得男子坐式排球項目金牌，是該項目多年的決賽常客。

對此IPC發表聲明回應：「殘奧村的床位採用模組化設計，巴黎團隊曾收到了伊朗國家隊的請求，並在標準床的基礎上，兩度加長睡床尺寸，伊朗亦沒有向大會提出進一步的製作要求。」據悉，大會兩次延長標準床都不足夠梅爾扎德使用，現在已經按要求提供了額外尺寸的特製床，並已安排送往選手村。