女超霸鷹作風穩陣　德國女將收攻歎「細」界

女子世青盃D組第2輪賽事，德國女足U20對尼日利亞女足U20，兩隊上仗都贏波，今仗打和就好大機會一齊出線，預料雙方會踢得比較謹慎，以不敗為前提。加上兩隊近3次對賽總入球全開2球或以下，中位數2.5球嘅入球細有2.38倍，的確博得過。（周四早上6時開賽）

德國曾經3次奪得女子世青盃冠軍，同美國並列捧盃次數最多嘅球隊，但對上一次奪冠已經係2014年，上屆則於分組賽出局，創下參賽以來最差成績。「德女」痛定思痛，今屆不敢怠慢，上仗以5比2大勝「魚腩球隊」委內瑞拉女足U20。由於6組之中有4支小組第3名可以出線16強，因此「德女」今仗只要唔輸，晉級機會就高唱入雲，冇必要冒險強攻非洲勁旅尼日利亞女足U20，相信唔會再出現大比數賽果。

至於尼日利亞女足U20過去兩屆都打入8強，水準穩定，上仗踢到86分鐘入波，以1比0小勝南韓女足U20，延續穩陣作風，跨屆近5場女子世青盃有4場總入球開2球或以下。「女超霸鷹」球員以體力雄渾見稱，加上防線穩固，相信可以同「德女」拉成均勢；五五波情況下，寧願博入球細。

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