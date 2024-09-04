香港隊　三角賽撼所羅門群島　韋斯活：球員要搏盡！

香港男子足球代表隊正在斐濟出戰三角賽，其中周四（4日）會先在HFC銀行體育場鬥所羅門群島。港隊雖然世界排名較所羅門群島低18位，加上眾將經歷長途機後，狀態或未完全恢復，惟全隊上下皆以捧盃為目標，今場一定全力而赴，望在首戰先拔頭籌！（港台電視31周四下午3時直播）

周二下午出發的港隊，經歷十多個小時的長途機後，周三凌晨才抵達斐濟楠迪，首日僅在酒店進行簡單拉筋。直至周三才到球場訓練，而港隊同日更派出新任主帥韋斯活，與前鋒安永佳出席賽前記者會。韋斯活今仗雖不會親自領軍，但他指自己會在背後觀察眾將表現，又提到對球隊的期望：「今次大軍由盧斯爾挑選，但今次係一個好機會，畀我更了解球員，為未來賽事做好準備。上星期睇咗唔少本地聯賽，對球員能力有初步認識，希望大家今場除咗拼盡全力，展現良好態度，仲要踢出體育精神。」同時韋斯活又大讚斐濟濕度比香港低，在任何時間練習亦不會流下太多汗，十分適合踢波。

而前鋒安永佳則在記招，提到自己首次到訪斐濟，相當享受這裏環境，但強調今場會全力以赴：「我哋係嚟爭取贏波，好期待依兩場比賽。」港隊早前雖有艾華頓因傷退隊，但另一位同樣來自巴西裔的前鋒祖連奴（Junior），卻認為影響不大，有信心其餘進攻球員可以填補他的位置。另外，Junior近期在傑志改踢進攻中場，他表示自己可以勝任前場多個位置，相信問題不大：「未嚟香港之前，喺巴西都踢過攻中，我絕對可以勝任，至於喺港隊踢咩位置，就交畀教練決定。不過始終啱啱開季，自己狀態仲有待提升，要逐步嚟。」

所羅門群島目前排第141位，世界排名較港隊的159位高，陣中絕大多數球員皆在本土聯賽落班。不過這個南太平洋島國近況麻麻，錄得4連敗，包括周一（2日）在三角賽首戰，以1球不敵主辦國斐濟，今次為兩隊歷史上首次交手。

港隊預計陣容圖 4-3-3

門將：1.葉鴻輝

後衞：21.茹子楠 4.勞烈斯 3.周緣德 23.孫銘謙

中場：8.陳俊樂 6.胡晉銘 16.陳肇鈞

前鋒：11.祖連奴 9.安永佳 17.陳晉一