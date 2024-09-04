香港金牛作客不敵⻑沙灣田勇勝 準決賽場數仍領先2比1

2024全國男子籃球聯賽（NBL）季後賽準決賽Game 3，香港金牛周三（4日）作客以77：90不敵長沙灣田勇勝，總場數被追近至2比1，周五（6日）將出戰Game 4，繼續作客長沙。

領先兩場的香港金牛今場續派出「2024 NBL最佳國際球員」鍾斯配搭卡頓、刁展望、孫晨然和朱松瑋擔任正選。香港金牛入局較慢，甫開戰就陷入苦戰，第一節團隊命中率僅28%，以13：23落後。第二節一度收窄差距是個位數，但尾段多次犯規送對手上罰球線，以39：49返入更衣室。

換邊後，董健後備落場即有5分進帳，助香港金牛打出9：4攻勢，一度追至僅落後5分，其後再打出一段9:0，反超至59:58，掀起高潮。不過，主隊站穩陣腳後再次取得主導，拉開至73:62。決勝節金牛仍無法扭轉劣勢，最終以77:90告負。

今場長沙灣田勇勝外援威爾斯轟入31分，為全場最高。香港金牛有4人得分上雙，最高得分者為18分的卡頓，他另取8個籃板。香港金牛今場進攻啞火，命中率僅35.6%，是輸波關鍵。香港金牛教練解立彬表示:「這場比賽我們的思想不太集中，拼搏精神比較主隊⻑沙還是差了一些，可能是前兩場大比數取勝之後，球員有些心態上放鬆了，但進入準決賽任何對手都不能輕視。」

NBL賽事採用主客制，季後賽準決賽階段以五場三勝定高下。暫時場數2比1領先的香港金牛將於9月6日（周五）作客⻑沙，出戰今個系列賽的Game 4，如果香港金牛贏波，就會晉級總決賽。