金球獎候選出爐　皇馬雙星同洛迪爭做新王

2024年金球獎30人候選名單周四(5日)出爐，同時見證足球新時代誕生，兩大球王美斯同C朗拿度未有入圍，係自2003年後兩大傳奇首度同時落選。根據多間博彩公司賠率，皇家馬德里雙星雲尼斯奧斯祖利亞同祖迪比寧咸，以及曼城中場洛迪卡斯簡迪係得獎大熱，3人之前都未拎過金球獎，意味今屆好可能出現新王者。

30人候選名單入面，歐聯冠軍皇馬有7人入圍成最大戶，歐國盃冠軍西班牙亦同英格蘭一樣有6人上榜，不過美洲盃冠軍阿根廷就只有2人入圍，而且上年金球獎得主美斯冇份，加上近幾屆已經「消失」嘅C朗，係金球獎近21年來首次冇美斯同C朗角逐，要知道過去15年金球獎，有13年都由美斯(8次)同C朗(5次)贏得。

據William Hill等博彩公司賠率，皇馬嘅巴西前鋒雲尼斯奧斯(1.44倍)係得獎大熱，佢嘅隊友比寧咸(10倍)亦有唔少支持。兩人最大對手係曼城中場洛迪(2.75倍)，呢位中場幫曼城贏英超冠軍外，仲協助西班牙奪歐國盃冠軍，領隊哥迪奧拿日前亦為佢拉票：「洛迪值得拎金球獎，佢已經連續幾季交出頂尖表現，我當然想曼城球員得獎。」

【金球獎30人候選名單】

祖迪比寧咸（皇家馬德里）

雲尼斯奧斯祖利亞（皇家馬德里）

基利安麥巴比（皇家馬德里）

費達歷高華維迪（皇家馬德里）

丹尼爾卡華積（皇家馬德里）

魯迪格（皇家馬德里）

卻奧斯（皇家馬德里）*已退休

魯賓戴亞斯（曼城）

菲爾科頓（曼城）

艾寧夏蘭特（曼城）

洛迪卡斯簡迪（曼城）

威廉沙列巴（阿仙奴）

馬田奧迪加特（阿仙奴）

布卡約沙卡（阿仙奴）

迪格蘭賴斯（阿仙奴）

科利安華迪斯（利華古遜）

格列沙加（利華古遜）

阿歷斯基莫度（利華古遜）

耶馬（巴塞隆拿）

丹尼爾奧莫（巴塞隆拿）

拿達路馬天尼斯（國際米蘭）

查漢奴古（國際米蘭）

杜夫比克（羅馬）

曉姆斯（羅馬）

哈利卡尼（拜仁慕尼黑）

高爾彭馬（車路士）

域天拿（巴黎聖日耳門）

尼高威廉斯（畢爾包）

盧卡文（阿特蘭大）

達米安馬天尼斯（阿士東維拉）