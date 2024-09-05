金球獎候選出爐 皇馬雙星同洛迪爭做新王
2024年09月05日 08:00
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雲尼斯奧斯係博彩公司得獎大熱。
2024年金球獎30人候選名單周四(5日)出爐，同時見證足球新時代誕生，兩大球王美斯同C朗拿度未有入圍，係自2003年後兩大傳奇首度同時落選。根據多間博彩公司賠率，皇家馬德里雙星雲尼斯奧斯祖利亞同祖迪比寧咸，以及曼城中場洛迪卡斯簡迪係得獎大熱，3人之前都未拎過金球獎，意味今屆好可能出現新王者。
30人候選名單入面，歐聯冠軍皇馬有7人入圍成最大戶，歐國盃冠軍西班牙亦同英格蘭一樣有6人上榜，不過美洲盃冠軍阿根廷就只有2人入圍，而且上年金球獎得主美斯冇份，加上近幾屆已經「消失」嘅C朗，係金球獎近21年來首次冇美斯同C朗角逐，要知道過去15年金球獎，有13年都由美斯(8次)同C朗(5次)贏得。
據William Hill等博彩公司賠率，皇馬嘅巴西前鋒雲尼斯奧斯(1.44倍)係得獎大熱，佢嘅隊友比寧咸(10倍)亦有唔少支持。兩人最大對手係曼城中場洛迪(2.75倍)，呢位中場幫曼城贏英超冠軍外，仲協助西班牙奪歐國盃冠軍，領隊哥迪奧拿日前亦為佢拉票：「洛迪值得拎金球獎，佢已經連續幾季交出頂尖表現，我當然想曼城球員得獎。」
【金球獎30人候選名單】
祖迪比寧咸（皇家馬德里）
雲尼斯奧斯祖利亞（皇家馬德里）
基利安麥巴比（皇家馬德里）
費達歷高華維迪（皇家馬德里）
丹尼爾卡華積（皇家馬德里）
魯迪格（皇家馬德里）
卻奧斯（皇家馬德里）*已退休
魯賓戴亞斯（曼城）
菲爾科頓（曼城）
艾寧夏蘭特（曼城）
洛迪卡斯簡迪（曼城）
威廉沙列巴（阿仙奴）
馬田奧迪加特（阿仙奴）
布卡約沙卡（阿仙奴）
迪格蘭賴斯（阿仙奴）
科利安華迪斯（利華古遜）
格列沙加（利華古遜）
阿歷斯基莫度（利華古遜）
耶馬（巴塞隆拿）
丹尼爾奧莫（巴塞隆拿）
拿達路馬天尼斯（國際米蘭）
查漢奴古（國際米蘭）
杜夫比克（羅馬）
曉姆斯（羅馬）
哈利卡尼（拜仁慕尼黑）
高爾彭馬（車路士）
域天拿（巴黎聖日耳門）
尼高威廉斯（畢爾包）
盧卡文（阿特蘭大）
達米安馬天尼斯（阿士東維拉）