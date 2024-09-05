張帥組合晉級美網決賽　時隔三年再爭冠

中國球手張帥和搭檔法國女將馬丹諾域周三（4日）在美國網球公開賽女雙半決賽中，面對3號種子捷克女將施妮雅科娃與美國的唐辛，最終張帥組合以2比1擊敗對手晉級決賽，接下來將對陣7號種子奧斯塔朋科（Jelena Ostapenko）及克奇諾（Lyudmyla Kichenok）組合，這是張帥時隔三年再進美網雙打決賽爭奪冠軍頭銜。

在開局首盤中，張帥和馬丹諾域組合在關鍵發球局成功破發，以7比5先拿下一盤。第二盤中，施妮雅科娃和唐辛連續破發，迅速反擊取得4比0的領先。儘管雙方隨後再次互相破發三局，但由於少破一局，張帥和馬丹諾域以4比6告負。

進入決勝盤，雙方在第5局和第6局再度互相破發。進入關鍵時刻，張帥和馬丹諾域在第8局破發，取得了致勝發球局。最終，她們以7比5、4比6、6比3擊敗對手，成功晉級美網女雙決賽，這是張帥個人第四個大滿貫的雙打決賽，2021年張帥曾夥拍施杜素(Samantha Stosur)獲得美網女雙冠軍，而冠軍戰將於周五（6日）上演。

張帥在賽後接受採訪時，感謝搭檔馬丹諾域：「我相信我擁有世界上最好的雙打搭檔，因此我毫無後顧之憂。我只需做好她要求的和我自己想做的事情。我知道她會支持我，彌補我的不足。她展現出色的表現讓我感到安心，因此我也必須全力以赴。 」

至於另一邊廂，女單「一姐」施華德被對手柏高娜（Jessica Pegula）爆冷擊敗，以盤數0比2淘汰出局，遺憾止步於八強。