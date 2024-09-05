球王仙拿勇挫麥維迪夫　生涯首闖美網準決賽

「世一」的意大利球王仙拿，周四（5日）出戰美網8強，最終在激戰中以盤數3比1擊敗俄羅斯名將麥維迪夫，三度殺入今季大滿貫4強，距離個人第二「貫」再進一步，將於周六（7日）對上英國「一哥」德拉柏爭入決賽席位。

兩人今年已先後於年初的澳網及7月的溫網碰頭，仙拿（Jannik Sinner）於澳網決賽勝出並奪得生涯首個大滿貫，而麥維迪夫（Daniil Medvedev）則於溫網8強「復仇」。今場為第3次在大滿貫交手，雙方生涯對決紀錄由麥維迪夫以7勝5負領先。

2021年美網盟主的麥維迪夫首盤狀態不佳，失誤次數為對手兩倍多，反觀仙拿則明顯有備而來，整盤僅失1個首發得分，以局數6：2先拔頭籌。然而，俄羅斯球手在第二盤強勢反擊，於第二局憑一記反手致勝球實現破發，其後保持主動優勢以1：6扳平盤數1比1。

世界排名第一的仙拿未有氣餒，在第三盤狀態回勇，連贏5局、並同以6：1回擊對手。第四盤雙方互有領先，仙拿取得決定性破發並以局數4：3領先，其後以一記正手致勝球鎖定勝利，最終再贏6：4，在歷時2小時39分鐘的比賽中，以盤數3比1淘汰對手晉級4強。

賽後談及「亦敵亦友」的麥維迪夫，仙拿直言：「這是非常艱難的一場比賽，我們彼此了解，今年我們在澳洲碰頭，然後是倫敦，我們都知道這是場相當激烈的對抗。」這名意大利球王生涯首度殺入美網4強，他對此表示為比賽下足功夫：「我知道我可以進步很多，尤其是網前，我嘗試過幾次發球截擊，試圖融入一些東西，很開心有今天的表現。」他亦對於自己將如何應付下一個對手感到期待。

挑戰包辦今年兩個硬地大滿貫的仙拿，將於周六（7日）對壘首度打入大滿貫4強的英國「一哥」德拉柏（Jack Draper），爭奪決賽資格。