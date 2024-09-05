香港羽賽抽籤出爐　伍家朗首圈硬撼安賽龍

香港羽毛球公開賽將於9月10至15日假紅磡香港體育館舉行，賽事抽籤結果出爐，香港男單球手李卓耀和伍家朗首圈將硬撼新加坡駱建佑和奧運金牌得主安賽龍。

世界羽聯巡迴賽500級別賽事－香港羽毛球公開賽總獎金42萬美元（327萬港元）。男單方面，世界排名第一中國球手石宇奇列為男單頭號種子，丹麥球手安賽龍為2號種子，香港有李卓耀和伍家朗兩名球手出戰香港站男單賽事。

巴黎奧運代表李卓耀首圈遇上世界排名第11的新加坡好手駱建佑，兩人5次交手，李卓耀取得3勝，但2023年最近兩次碰頭都是駱建佑獲勝。世界排名第21的伍家朗首圈更要大戰兩屆奧運金牌得主安賽龍，港將12次交手僅得一勝，兩人最近一次交手為今年1月馬來西亞公開賽，伍家朗以21：16、18：21、9：21告負。

女單方面，世界排名第3的中華台北球手戴資穎位列頭號種子，中國的王祉怡為2號種子。香港代表盧善恩首圈將對資格賽晉級球手。至於另一焦點混雙項目，港隊有3對組合出戰正賽，鄧俊文／謝影雪首圈對馬來西亞的鍾鴻健／吳佩琪，李晉熙／吳芷柔對馬來西亞的黃天啟／林秋仙，呂俊瑋／傅智恩對中華台北魏俊緯／詹又蓁。