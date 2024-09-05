世大壁球賽　港隊2銀3銅完成個人賽

在南非爭逐2024 FISU世界大學生壁球錦標賽的港隊，周三（4日）繼續傳來好消息，杜韋諾及鄭雅晴雖然分別在男、女子個人賽決賽落敗，但已為港隊進帳兩面銀牌。最終港隊以2銀3銅完成個人賽，團隊賽則會在周四（5日）舉行。

被列為9至16號種子的杜韋諾，在男子個人賽關關難過關關過，8強爆冷以局數3比2險勝頭號種子，法國好手利華，4強以局數3比1淘汰來自印尼的4號種子卓迪。可惜港將激賽面對法國好手保連，未能再創驚奇，力戰下直落3局4比11、5比11及9比11告負，屈居亞軍，但成績絕對有所交代。

至於女子組2號種子鄭雅晴，同樣在賽事有出眾發揮，4強以局數3比1力挫隊友謝依霖，強勢晉級決賽，港將在金牌戰面對頭號種子西班牙的芭芙亞，毫不怯場，與對方激戰5局後，才以局數2比3（11比7、5比11、8比11、11比9及4比11）落敗，收穫銀牌。值得一提，連同早前先後躋身男、女子4強，惟皆與決賽席位緣慳一面，但已為港穩取3面銅牌的鍾逸朗與女將馮靖晞、謝依霖，港隊以2銀3銅完成個人賽。