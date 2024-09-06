巴黎殘奧花劍團體賽　港女隊奪第4名獎金37.5萬

港女花輪椅劍擊隊，在大王宮舉行的巴黎殘奧團體賽爭得第4名。（中國香港殘疾人奧委會提供）

巴黎殘奧輪椅劍擊女子花劍團體賽銅牌戰，港隊對陣意大利隊，雖然余翠怡曾單局12次刺中對手奪分一度領先，惜港隊最終以33比45告負，取得第4名將獲「賽馬會優秀運動員獎勵計劃」頒發37萬5千元獎金。港將稍後仍有機會爭取重劍獎項。

連日來在個人賽激戰連場的4名港將，余翠怡、湯雅婷、范佩珊及鍾婉萍今日組成花劍隊，在大王宮出戰團體賽，首仗8強對烏克蘭憑老將范佩珊力挽狂瀾，一口氣狂追10劍，加上「六朝元老」余翠怡「埋齋」助港隊反勝45比38晉級。其後對匈牙利技遜一籌告負，力拚下以29比45落敗，對由「鳳凰戰士」維奧（Grandis Beatrice Vio）領銜的意大利爭逐銅牌。

余翠怡在銅牌戰第3局表現出色，單局取得12分而為港隊超前15比12，不過意大利的整體實力較為平均，最終在維奧共奪16分下，港隊以33比45向對手稱臣，奪第4名。余翠怡表示將收拾心情，好好休息及補充一下，為重劍賽事準備，希望為港爭取佳績。