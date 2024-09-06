梁育榮張沅硬地滾球雙人賽掛銀　港隊第7面獎牌　

港隊在巴黎殘奧再添獎牌！梁育榮夥拍張沅於硬地滾球BC4混合雙人賽決賽，與哥倫比亞「兄姐檔」捷加組合爭金，結果港隊力拚下以1比6向這對世界第一組合稱臣，但仍勇奪一面銀牌，這是港隊本屆殘奧的第7面獎牌。

「六朝元老」梁育榮上屆在此項雙人賽聯同拍檔劉慧茵奪得銀牌，來到今屆他與首登殘奧舞台的張沅合作，二人過關斬將，包括在4強力壓加拿大組合，表現出色。香港時間周五(6日)凌晨舉行的決賽，對手是實力強橫的捷加兄妹，哥哥艾迪臣日前已贏得巴黎殘奧BC4個人賽銀牌，而妹妹妮迪亦是個人賽應屆銅牌得主，「世一兄妹」甫開賽已投擲出準繩度十分高的球，頭兩回合後領先港隊2比0，第3回合港隊無法扭轉形勢，再失4分。第4局背水一戰祈求絕地反擊迫入刁時，不過這場長距離的比拚，港隊只能取得1分，最終以1比6結束賽事，收穫銀牌，將可獲150萬獎金。

39歲的梁育榮是硬地滾球的經典人物，自2004年殘奧開始，經歷過08北京、12倫敦、16約里、21年東京及今屆巴黎殘奧，連繼6屆參戰，連同這面銀牌，他已累積3金、3銀、1銅，總共7面殘奧獎牌。而張沅則在今屆賽事個人賽及雙人賽，擸走兩銀美滿成績。

今屆港隊錄得2金、4銀、1銅，暫列獎牌榜第32位。

每一面獎牌背後都包含不少汗與淚，兩位銀牌得主賽後談到感受時，百感交集，梁育榮不諱言賽前壓力甚大：「因為我在世界賽未有獎牌，所以若要保持A+人工，此行來巴黎需要拿到好成績。現在得到銀牌將有很大幫助。」說到要多謝的人，阿榮除感激團隊、體院及香港市民外，更點名多謝主教練：「我們有時很任性，多謝郭教練20多年的付出。」說到這裏，二人都不禁流下感動的淚水。

張沅首度參賽擸走兩銀，她已放眼未來說：「整體來說自己的表現不過不失吧，但在一些關時刻還是比較緊張，回去要好好努力，希望下屆再衝過。」