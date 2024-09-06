彌補上屆遺憾！「謝何配」終嚐殘奧金牌滋味

何宛淇（右）及謝德樺合作多年，一嚐殘奧雙人賽獎牌滋味。（中國香港殘疾人奧委會圖片）

東京殘奧的「遺憾」，終於在巴黎大王宮作出最佳的彌補！「謝何配」謝德樺及何宛淇3年前於東京殘奧得第4與獎牌擦身而過，磨合、堅持多年，二人周五(6日)凌晨於巴黎殘奧硬地滾球BC3混合雙人賽決賽，以5比3擊敗南韓組合鄭豪源及姜善熙，贏得金牌，這亦是港隊今屆殘奧第3面金牌。

在個人賽摘下金牌的何宛淇，與謝德樺在決賽發揮出色，第1局以準繩的球路領先3比0，其中謝德樺最後一球落點精彩靠近白波，連他自己也不禁歡呼。次局世界排名第2的南韓組合反擊搶回3分，雙方平手。

第3局關鍵時刻，南韓的鄭豪源出球偏差，失去優勢，紅球與藍球均非常接近白波，裁判要用燈協助作出裁決，港隊險勝取得寶貴的1分，再度領先。第4局何宛淇於對手藍球形成屏障後，冷靜地造出精彩的紅球滾到白球前，港隊保持優勢至最後，再拿1分，終贏5比3取得整個硬地滾球賽壓軸一面金牌，為賽事寫下美滿句號。港隊亦以3金2銀於殘奧硬地滾球項目獎牌榜名列前茅。

「賽馬會優秀運動員獎勵計劃」將向兩位金牌得主，頒發300萬元獎金。而30歲的何宛淇早前已在個人賽奪金，今屆完成兩金大滿貫佳績，另外有150萬元嘉許。累計港隊於巴黎殘奧各項目總獎牌數已奪3金4銀1銅，共8面獎牌。