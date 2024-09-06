【有片】C朗率葡萄牙奏凱　轟生涯900球激動落淚

39歲嘅C朗拿度再創神迹！周五(6日)凌晨歐國聯A1組大戰，葡萄牙憑達洛治同C朗各建一功，主場2比1擊敗克羅地亞。C朗今場入波後激動落淚，因為呢球令佢達成足球生涯900球嘅里程碑，呢位傳奇前鋒賽後霸氣表示：「我冇去破紀錄，係啲紀錄纏住我！」

夏天歐國盃「食白果」後，C朗決定繼續為葡萄牙征戰，今場對克羅地亞亦正選上陣，葡萄牙7分鐘由達洛治入波領先，34分鐘C朗接應紐奴文迪斯阿歷山大左路傳中，門前搶點射入，佢建功後一度跪地用雙手掩面，為自己生涯第900球而激動落淚。完半場前達洛治擺烏龍令克羅地亞追近，但葡萄牙仍保持2比1勝果至完場。

C朗賽後表示：「900球睇落好似只係一個普通嘅里程碑，但只有我明白要入900球，每日刻苦練習係有幾困難，呢個係我足球生涯一個非常特別嘅里程碑。我冇去破紀錄，係啲紀錄纏住我！」C朗更強調紀錄同獎盃唔係佢繼續比賽嘅動力：「我已經幫葡萄牙贏過2個冠軍，呢個唔係我嘅動力，我嘅動力係享受足球，而紀錄會自然咁出現。」

【C朗生涯900球解構】

(球隊)

皇家馬德里 <> 450球

曼聯 <> 145球

葡萄牙 <> 131球

祖雲達斯 <> 101球

艾納斯 <> 68球

士砵亭 <> 5球

(球場位置)

禁區外 <> 131球

禁區內(非12碼) <> 605球

12碼 <> 164球

(入球部位)

右腳 <> 574球

左腳 <> 173球

頭 <> 151球

左肘 <> 1球

右大腿 <> 1球