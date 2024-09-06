莎芭蘭嘉再闖美網決賽　成細威之後第1人

上屆在美網決賽飲恨、屈居女單亞席的莎芭蘭嘉，周四晚以直落兩盤淘汰美國的娜華露，成為自細威於2019年後首位能夠連續兩年闖入美網決賽的球手，距離爭取她生涯第二個大滿貫冠軍僅差一步。

被列為2號種子莎芭蘭嘉今仗打得相當主動，與娜華露激戰90分鐘後以6比3、7比6(7比2)躋身女單決賽，賽後坦言:「我在比賽心態上花了很大努力，我覺得自己最大的改進是在場上的關鍵時刻能夠保持冷靜思考。」26歲的莎芭蘭嘉續稱:「即使遇上不如意的事情，但只要我堅持自己的正確方向，及控制情緒，就可達到目標，這點我感到自豪。」

莎芭蘭嘉成為了自美國傳奇球星S威廉絲之後首位能夠連續兩年躋身美網決賽的女子球手，細威先後在2018及2019年都曾經做過；而且莎芭蘭嘉在近兩季更成功躋身了四個硬地大滿貫（即澳網及美網）的決賽，今年初奪得澳網冠軍的她，目前僅是一步之遙就可以成為8年來首位同年包攬兩項硬地大滿貫的女將，上一次能做到這個紀錄是德國名將姬芭，她於2016年贏得了澳網及美網冠軍。

這位前世界一姐將於決賽面對美國的彭古拉，後者在另一場準決賽以1比6、6比4、6比2反勝梅諾娃，首闖大滿貫決賽，這位30歲老將更成為公開時代首進大滿貫決賽最年長的美國女將，也是繼細威及娜華蒂露娃之後，第三位躋身美網決賽的30+ 美國球手。