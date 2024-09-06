女子瑞超擂台躉　洛辛加特要留意

女子瑞超有得玩！歐洲其中一個水準最高的女子賽事：女子瑞典超級聯賽，現時在足智彩有得玩！

早於1973年，瑞典便有女子聯賽，去到1988年更創辦了女子瑞超，賽事更一直保持高水準。女子瑞超向來星光熠熠，當中包括瑞典名宿漢娜龍格保、巴西女球王瑪達及美國女鋼門蘇露都曾在此比賽。今季女子瑞超由14支球隊來競逐，賽事採用主客雙循環制，每隊踢26場，排名最高將成為冠軍。

洛辛加特女足是瑞典女足的擂台躉，歷來13次封后，其中由2019至2022年期間更3次奪冠。至於哈馬比女足是上季冠軍，陣中有莊娜安達臣、史甸娜蘭拿特臣及奧莉菲亞史歌芙等好手壓陣。

另外，赫根女足雖然未贏過瑞超，不過對上3季皆取得亞軍，足證實力強勁；事實上，她們有眾多瑞典國腳壓陣，包括門將艾瑪賀姆根、祖絲菲妮列比克、菲莉絲卡舒洛達及安娜安維嘉特等，故有力與洛辛加特女足及哈馬比女足一戰。

女子瑞超、女子美職受注賽事

9月7日凌晨00:00 女子瑞超 洛辛加特女足 vs 布洛馬波卡納女足

9月7日早上10:00 女子美職 天使城女足 vs 西雅圖女王女足

9月7日晚上9:00 女子瑞超 赫根女足 vs AIK蘇納女足

9月8日晚上9:00 女子瑞超 哈馬比女足 vs 基斯迪史達斯女足

9月9日凌晨1:00 女子美職 新澤西紐約高譚女足 vs 侯斯頓衝鋒女足

9月9日早上8:00 女子美職 聖地亞哥波浪女足 vs 北卡羅萊納勇氣女足