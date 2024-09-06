女子美職有得玩！Mark實高譚女足！

女子美職有得玩！球星如雲兼當今世上其中一個水準最高的女子賽事：女子美國職業聯賽，現時足智彩有得玩！

女子美職是美國最頂級的女子聯賽，自2013年創辦之後，迄今有11年歷史。今季女子美職由14支球隊競逐，常規賽採用主客雙循環制，每隊踢26場，前8名出線季後賽，季後賽將於11月8日至23日進行，總決賽將於肯薩斯城上演。

有美國國腳索菲亞史密絲及森歌菲壓陣的波特蘭荊棘女足，歷來3次奪冠，乃成績最好的球隊。至於新澤西紐約高譚女足是衞冕冠軍，而且人材濟濟，三線坐擁迪亞娜大衞遜、珍娜尼絲禾嘉、艾美莉辛妮、露絲拿維妮、姬絲杜杜恩及莉恩威廉絲等美國國腳，實力相當強勁。

曾兩次奪冠的北卡羅萊納勇氣女足，陣中亦有愛爾蘭中場丹妮絲奧蘇莉雲及巴西前鋒姬露蓮。另外，聖地亞哥波浪女足及華盛頓精神女足，則分別有名將阿歷絲摩根及超新星洛雯(NBA名將洛文女兒)坐鎮。

女子瑞超、女子美職受注賽事

9月7日凌晨00:00 女子瑞超 洛辛加特女足 vs 布洛馬波卡納女足

9月7日早上10:00 女子美職 天使城女足 vs 西雅圖女王女足

9月7日晚上9:00 女子瑞超 赫根女足 vs AIK蘇納女足

9月8日晚上9:00 女子瑞超 哈馬比女足 vs 基斯迪史達斯女足

9月9日凌晨1:00 女子美職 新澤西紐約高譚女足 vs 侯斯頓衝鋒女足

9月9日早上8:00 女子美職 聖地亞哥波浪女足 vs 北卡羅萊納勇氣女足