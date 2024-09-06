沙特桌球大師賽　斯佳輝爆冷挫「火箭」晉級4強

在沙特阿拉伯舉行的桌球大師賽周五（6日）出現爆冷賽果，中國新星斯佳輝在8強，以局數6比4篤走「火箭」奧蘇里雲晉級，將與威爾斯「準王」威廉斯爭入決賽。

斯佳輝16強以局數6比5險勝龐俊旭，而「火箭」上一圈晉級過程亦絕不輕鬆，在一度落後局數4比5，面臨出局邊緣下連贏兩局，才得以反勝，不過「火箭」當時賽後抱怨道未能在自己的比賽風格，找到樂趣，但他仍盼望在接下來的賽事穩定交出好表現。

未知「火箭」到8強是否未及收拾心情，奧蘇里雲今場面對斯佳輝表現依舊慢熱，被對方連取兩局，雖然這位英格蘭名將其後追平局數2比2，但斯佳輝其後連贏3局。包括在第7局打出1Cue96度，一度領先局數5比2「叫胡」，縱使奧蘇里雲嘗試力挽狂瀾連取兩局，惟是役發揮較為穩定的斯佳輝，第10局打出1Cue82度，最終斯佳輝以局數6比4爆冷擊落「火箭」晉級4強，將會與8強以6比0橫掃占美羅拔臣（Jimmy Robertson）的「準王」威廉斯，爭奪決賽資格。

斯佳輝賽後表示自己能夠拋開壓力，為致勝關鍵：「能夠在大師賽打到4強，對爭取積分挑戰更高世界排名有莫大幫助，但我在比賽期間未有想太多，只專注打好這場8強，反而令自己愈打愈順，最後順利取勝。」