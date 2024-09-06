艾蘭妮締造38年紀錄　上月成就網壇金滿貫

37歲的意大利名將艾蘭妮上月剛在巴黎奧運贏得女雙金牌，圓滿個人生涯的「金滿貫」，而周五凌晨她拍住身高1米93的同胞華華索尼，在混雙決賽擊退美國組合唐珊與楊格，首度奪冠並締造了38年來的紀錄。

身高1米65的艾蘭妮是繼今年溫網及巴黎奧運後，第三次與華華索尼合作，他們一次比一次進步，携手首闖混雙決賽，並以7比6(7比0)、7比5擊敗佔主場之利的美國組合，這也是楊格的告別戰。艾蘭妮與華華索尼成為了史上第3對贏得大滿貫混雙冠軍的意大利組合，也是自1986年蕾芝（Raffaella Reggi）／卡素（Sergio Casal）之後在美網捧盃的意國組合，雙方共享20萬美元的冠軍獎金。

37歲的艾蘭妮賽後坦言:「與華華索尼分享這一刻很特別，我也認識楊格，大家一起在青少年打過比賽，恭喜你結束職業生涯。」至卜於華華索尼奪標後亦相當興奮:「真是很特別，對我來說實在是夢想成真，艾蘭妮是一個很美好的人，也是一個出色的球手，在職業生涯上我常常看她比賽，跟她合作出戰溫網及奧運…到今天能成贏得大滿貫，實在太奇妙！」

值得一提是艾蘭妮過去在女單最高世界排名曾位列第5，但其後專注雙打發展，並擁有5座女雙大滿貫錦標，已包攬四大滿貫冠軍，今年在巴黎奧運奪女雙金牌，成就金滿貫，而今天在美網首奪大滿貫混雙冠軍。