香港金牛挫長沙灣田勇勝　成軍兩季即闖總決賽

香港金牛周五（6日）晚上在2024全國男子籃球聯賽（NBL）季後賽準決賽Game 4，作客以98：80大勝長沙灣田勇勝，在5場3勝制下，以場數3比1晉級，意味從2023年成立的香港金牛，僅花兩季就成功踏足NBL總決賽舞台，惡鬥常規賽第1安徽文一。

香港金牛上場輸波，為免夜長夢多，盡早晉級總決賽，是役精銳盡出，卡頓、鍾斯連同在Game 3後備入替有好表現的董健悉數擔正。香港金牛今場火速入局，打出8比0的攻勢取得領先，球隊亦大灑三分雨，全隊第1節射入6球3分，加上鍾斯單節轟入12分，拉開33：16完首節。

其後香港金牛繼續控制戰局，候天一、盧杜偉及董健自後在外線發炮，而且另一名外援馬治（Ronald March）狀態理想，3分球5投2中，兩分區更錄得7投全中，全場收穫21分，「2024 NBL最佳國際球員」鍾斯亦取得全場最高的23分，最終香港金牛以98：80大勝長沙灣田勇勝，在5場3勝制下，以場數3比1晉級，成軍兩季即打入總決賽。

香港金牛到總決賽，將與常規賽第1安徽文一爭奪冠軍，安徽文一在對上兩圈皆橫掃對手，未嘗一敗狀態火熱。總決賽以7場4勝制舉行，Game 1會在9月14日，於安徽文一主場上演。香港⾦⽜教練解立彬賽後表示，對球隊克服一切困難，走到總決賽感到高興，揚言全隊會與安徽文⼀奮戰到最後一刻：「上場比賽失利之後，我們放鬆⼼態，專注打好每場比賽，雖然球隊今季⼀路⾛來很艱難，但看到大家的進步也是值得高興，接下來會⾯對三屆總冠軍的安徽文⼀，我們會放開懷抱與對⼿周旋到底。」