硬地滾球隊殘奧載譽歸來　何宛淇冀設獎學金助青年多元發展

香港硬地滾球隊代表以3金2銀創歷史最佳成績完成今屆巴黎殘奧夢幻旅程，周六（7日）早上亦乘搭CX260返港，凱旋歸來。單屆雙金的「大贏家」何宛淇成功圓夢，表示回家後想認真陪伴家人及朋友，並同丈夫正式去一轉旅行，亦決定未來會利用奪冠的獎金設立獎學金，以幫助香港年輕人多元發展：「希望有好多好多個『何宛淇』！」

今屆殘奧港隊共派出6人參戰硬地滾球，其中何宛淇、龍子健、謝德樺奪得金牌，雙人賽組合梁育榮和張沅摘銀、後者個人賽奪銀，以及隊員楊曉林，是日全員返港，眾將獲親友迎接，並吸引多名市民接機。當中何宛淇成為現場焦點，這名30歲球手繼上屆東京奧運取得殿軍、與獎牌擦身而過後，今屆捲土重來斬獲女子BC3級個人賽及雙人賽兩面金牌，她特別感謝香港市民的全力支持：「有很多人『捱眼瞓』看我們比賽，甚至有好多香港人專程飛來現場，見到大家舉著區旗為我們加油，感到很窩心。」

何宛淇回顧2016年首度出戰里約殘奧，當時8強止步留下遺憾，丈夫李榮傑（Jet）鼓勵她有朝一日一定要站上頒獎台，至今終於圓夢，她希望讓香港乃至全世界知曉，硬地滾球有何宛淇這個運動員，放眼未來的她哽咽道：「我不希望只有我一位『何宛淇』，希望有好多好多個『何宛淇』！所以我決定用我的獎金，設立『何宛淇獎學金』，幫助年輕人。我相信香港這個彈丸之地有很多精英，年輕人亦是香港的未來，所以希望我能有小小成就貢獻社會，幫助他們多元發展。」何宛淇透露，初步想法不限於體育發展，會幫助不同範疇的殘疾人士及大學生，特別是母校香港紅十字會雅麗珊郡主學校及浸會大學的有需要人士，令他們有更多資源達到多元發展。

經歷長時間在外比賽的何宛淇，在巴黎殘奧奪金後放下「心頭大石」，表示接下來的時間會好好陪伴家人及朋友，而受到日漫「葬送的芙莉蓮」鼓舞的她更直言：「希望能與丈夫真真正正去環遊世界！」

「六朝元老」的梁育榮今屆收穫生涯第7面殘奧獎牌，創下此番成就的他未有退役打算：「下屆如無意外都會參加，今屆自己目標希望在雙打爭金牌，最終拿到銀牌都好開心，未來目標是繼續追金，單打亦希望可以更上一層樓，以更好的狀態衝擊獎牌。」他續說：「今屆有直播令更多香港市民支持殘疾人運動，有大家為我們加油打氣，感覺很開心。」

這位39歲的「大師兄」顧及大局說到：「硬地滾球選手出隊需要一對一照顧，（人手資源方面）對於運動員來說是很大需求。目前全職教練僅3至4人，而我們每次出隊有10人，部份有工作在身的義工是請假出去比賽，而且一年要出3至4次比賽，未必有足夠的人手支援。希望政府能增撥資源，聘請全職照顧者協助我們參賽，讓我們可以無後顧之憂去應付每一場比賽。」他亦希望未來能有多些傳媒報道殘奧以外的賽事，提升市民關注度。

巴黎殘奧將近閉幕，田徑隊周五（6日）在颱風襲港期間率先抵返，並在安全顧慮下取消歡迎儀式。除硬地滾球隊外，羽毛球、輪椅劍擊、游泳等的其餘代表隊成員將定於下周二（10日）搭乘CX260回港。