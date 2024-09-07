祖柏打到嘔！「世一」仙拿強勢闖美網決賽

世界「一哥」仙拿解決了早前的禁藥風波後，在美網「叉足電」保持強勢，周五勇闖決賽，並向生涯第二個大滿貫錦標進發。

年初勇奪澳網冠軍、首捧大滿貫的仙拿周五在美網粉碎了「英國希望」祖柏爭做「男版華度卡奴」的好夢，即使比賽期間曾因救球倒地，弄傷手腕需要即場接受治理，最終以直落三盤7比5、7比6（7比3）、6比2獲勝，並首奪美網決賽席位；至今為止，他在今屆美網之旅僅失兩盤。

今場準決賽打得激烈，場上兩位主角私交甚篤，25號種子的祖柏花盡氣力並體能透支的情況下對戰，在第二盤更出現三次嘔吐。「我絕對是一個非常焦慮的人，在場上當遇上艱難時，我會感到很不舒服；比賽前我沒有遇到任何問題，但顯然問題已逐漸形成。」今仗比賽爭逐了3小時零3分鐘，22歲的祖柏原本想力爭成為梅萊之後，第二位躋身大滿貫決賽的英國男將，惟要等待下次機會。

至於爭取成為首位捧起美網冠軍僅距離一步的仙拿，將與美國的富斯及泰科爾在打吡戰後的勝方爭逐王座，這位意大利球星坦言:「這將會是體能較量，我會保持心態，將會是很難應付。」