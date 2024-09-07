ATP挑戰賽上海站　黃澤林力戰負日本球手無緣決賽

黃澤林在ATP挑戰賽上海站以4強收官，下站將在9月中的台維斯盃主場作戰。（中國香港網球總會圖片）

香港網壇「一哥」黃澤林（Coleman）周六（7日）出戰ATP挑戰賽上海站4強，最終在強強對決下以3：6、6：7（2：7）不敵日本的島袋將，無緣晉級決賽。Coleman將於9月中的台維斯盃主場出擊爭奪錦標。

世界排名第149位的黃澤林，在今站賽事一路過關斬將殺入4強，是日迎上世界排名第239位的日本球手島袋將，爭奪決賽資格。港將今仗未能延續前三場強勢，首盤初段因入局慢熱被對手成功破發落後1：3，其後第六局有4次回破機會未能把握，錯失追分時機，全盤更有7次接發球失分，第一盤輸3：6陷入劣勢。

Coleman第二盤狀態回穩，與對手鬥得激烈，前7局雙方互保發球局，雖然港將在關鍵的第8局被破發落後3：5，但隨後發力直追至6：6平手，以100%的破發成功率將比賽拖入「搶七」，惟日本球手島袋將在決勝局的發揮更勝一籌，最終港將在次盤以6：7（2：7）惜敗，並以盤數0：2告負，今站賽事4強止步。Coleman將在9月10至15日舉行的台維斯盃再度亮相，主場作戰力爭佳績。