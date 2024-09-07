外流港將　轉戰菲律賓　冼仲意：機會難得

港隊後衞冼仲意（Karis）早前經民和公民宣布，加盟菲律賓頂級聯賽球隊馬尼拉挖掘者（Manila Digger），展開個人首次外流之旅，而她在上周四（29日）已經抵埗。隨後Karis接受東網記者越洋訪問，承認今次機會來得突然，又盼自己能為香港女足球員樹立榜樣，以在未來提升本地女子足球水平。

民和公民8月中曾到菲律賓集訓，其中冼仲意在對馬尼拉挖掘者的友賽表現出色，最終成功打動對手，向她開出一份短期職業合同，直至季尾。Karis受訪時坦言今次機會的確來得突然，惟自己深知機會難得，因此毅然選擇外流：「我一直都有外流踢波的想法，希望在更高水平的聯賽立足，深知機會不等人，不會所有事等待你準備好才進行，因此很快便決意外流。很慶幸家人即使擔心我的人生安全，仍給予自己無限支持，支持我衝出香港的決定。」

Karis在上周四（29日）已經抵達菲律賓，並迅速投入球隊操練，她表示菲律賓近年積極發展女足，加上隊內亦有多名來自當地國家隊球員，以及來自歐洲、美洲外援，因此認為今次外流，絕對有助自己進步、成長：「球隊教練除要求多用地面組織，同時主張前場壓迫，因此在練習時已體會到她們的壓迫速度和對抗性，只要花多點時間思考，對手經已出現在眼前。」

菲律賓聯賽目前踏入下半季，Karis透露球隊將按照自身表現，再決定來季會否安排續約，強調自己一定會全力以赴：「希望能夠發揮應有水準，爭取落場機會，在10月的盃賽為新球會取得好成績，兼在季尾搶到亞冠資格，藉此獲得人生第二份職業合約。」除此之外，Karis直言自己今次外流，同時背負香港女子足球員的身份，盼女足能贏得外界更多認同：「想為香港未來的女子球員，樹立其中一個先例和榜樣，令她們敢於追夢，積極在更高水平的舞台展示實力，從而提升本地女子足球水平，回饋香港隊。」