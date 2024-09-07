富斯贏美國打吡戰闖男單決賽　兼破美網多項紀錄

美國網球手N年前曾經稱霸男子網壇，但自從當年小天王魯迪克於2003年奪得美網男單冠軍後已再不見「美男」影蹤，而富斯（Taylor Fritz）周五在美網勇闖決賽，很有機會終止這個尷尬紀錄，更成為美國時隔18年首位躋身美網決賽的本土球員。

被列為12號種子的富斯與泰科爾在另一場男單準決賽上演「美國打吡」，雙方激戰五盤後，富斯在兩度落後下以4比6、7比5、4比6、6比4、6比1成功逆轉，生涯首闖大滿貫決賽，「這是我一直爭取的原因，因為這個目標我非常努力。」富斯賽後激動地說:「我躋身了美網決賽了!」

富斯成為自魯迪克於2006年後首位躋身美網決賽的美國球手，而傳奇人物魯迪克周五也是美網的座上客，見證着歷史，並展望富斯可以繼他於2009年溫網之後，成為奪得大滿貫冠軍的美國人。

不過，富斯要爭取歷史誕生就要問過世界第1的仙拿，他們將會爭逐今屆男單王座，而過去他們的對戰往績1比1；富斯對決賽相當期待:「我會盡我所能，一切皆有可能，我已急不及待。」

值得一提，富斯躋身男單決賽後，連同女將彭古拉在女單爭標，令美國網壇再寫歷史，自2002年相隔22年後再有美國球手於美網同闖男、女子單打決賽。