高級組銀牌　揭幕戰！冠忠南區激鬥九龍城

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「高級組銀牌」周日（8日）於深水埗運動場揭開戰幔，首圈有冠忠南區鬥新升班的九龍城。兩隊皆於首場聯賽見負，是役必定搏到盡，爭取出線兼掃走悶氣，球迷萬勿錯過！（on.cc東網周日下午3時30分按次收費直播）

冠忠南區上場聯賽戰至補時階段才失守，以1比2不敵理文，但主教練楊正光指全隊表現已有所交代，故士氣不受影響。談到今場對手，「光Sir」表示九龍城踢法進取，因此一定會先做好防守：「九龍城崇尚地面進攻，佢哋喺啱啱嗰場聯賽，就算對住大埔都夠膽壓上去用波，仲製造到唔少威脅，可能我哋會利用反擊搵着數。」「光Sir」又透露艾華有傷在身，是役上陣成疑，加上門將伍瑋謙隨「大港腳」赴斐濟出戰三角賽未及歸隊，對調動構成一定影響。

至於陳潤潼就指出，九龍城擁有林學曦、曾錦濤及陳文輝等多位具港超經驗的球員，預計今仗會面臨不少壓力：「雖然九龍城上場輸波，但其實佢哋有段時間同大埔都咬得好緊，而且『學曦』（林學曦）上季喺香港U23產生好大作用，後防又有『阿濤』（曾錦濤）同『余沛』（余沛康）帶住，實力完全唔講得笑。」

九龍城方面，首場聯賽以1比5被大埔擊敗，主教練陳銘剛認為球員狀態漸入佳境，相信球隊能於實戰中逐漸找到比賽節奏，但坦承細節上仍有調整空間：「我哋除咗因應對手去作出微調同針對性部署，亦有同球員回顧番第一場比賽嘅表現，希望可以盡快改善，避免再犯類似嘅失誤，喺嚟緊呢場做得更好。」「剛Sir」強調是役會保持球隊固有風格應戰，盡力爭取晉級。

林學曦則表示由於曾與隊中大部分隊友合作，默契不成問題，又重申球隊仍有進步的空間，會在今仗更小心應對：「我覺得球隊喺第一場聯賽表現唔錯，但始終只係啱啱開季，大家仲需要繼續提升狀態，減少大意失誤避免再被對手懲罰，加上南區都係實力強嘅球隊，希望今場做好臨場應對，跟住教練嘅部署去踢，踢出水準。」

【兩隊預計正選陣容】

冠忠南區

門將：31.顏翱天

後衞：2.陳潤潼 5.恩奴 14.宋柱浩 16.翟廷峯

中場：11.佐佐木周 6.基斯 10.亞哥斯達

前鋒：8.李嘉耀 9.基哥利 7.史提芬彭利拿

九龍城

門將：88.袁皓俊

後衞：21.曾錦濤 97.泰華 3.韋利安 2.余沛康

中場：25.許嘉樂 6.鄭進泓 5.迪高 23.何瀧浩 10.林學曦

前鋒：27.卡朗