拉脫維亞3X3京奧金牌猛籃查華斯　加盟Team Hong Kong

港籃近年積極發展三人籃球，今日（7日）香港3x3專業隊Team Hong Kong宣布獲猛將來投，現年38歲的拉脫維亞球手查華斯(Agnis Čavars)落實加盟，聯同多位本地球員參戰FIBA 3X3職業比賽，憑其較高的世界排名及實力，將有助Team Hong Kong爭取成績，以及對編配種子位置有利。

查華斯是東京奧運 3x3金牌功臣，今年4月曾代表拉脫維亞國家隊，來香港出戰FIBA 3x3 巴黎奧運資格賽，協助球隊取得巴黎奧運參賽席位，他也是2020年FIBA 3x3 世界巡迴賽總決賽冠軍里加隊(Team Riga)當時的成員之一。

查華斯下星期將與Team Hong Kong隊友文俊浩、百德新里、張家隆出戰FIBA 3x3 高雄挑戰賽，回歸FIBA 3x3 職業賽事。「一切都充滿挑戰性，球隊只是在今後漫長道路的起點，要學習的東西有太多，但我相信不論是球隊以至香港 3x3 項目的發展，將會持續進步。」他說，在 3x3 領域想有所成就，先要付出並秉持正確態度，同時需要保持耐性。

「香港是一個滿載機遇的大都會，地方雖小但包羅萬象，我喜歡這城市的人和事，能夠用英語跟大家溝通，也讓我更易適應一切。」他續稱：「我會付出一切，協助球隊逐鹿頂尖水平的比賽，包括為隊友指引方向、分享經驗。」查華斯同時勉勵新隊友們稱：「耐性是成功的關鍵，相信隊友並且每一分都搏盡，接受自己在球隊的角色。」