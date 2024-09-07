陳浩源及陳睿琳　擔任巴黎殘閉幕禮持旗手

巴黎2024殘疾人奧運會將於香港時間9月9日凌晨2時30分舉行閉幕典禮，中國香港代表團在本屆賽事中表現出色，共獲3金4銀1銅，共計8面獎牌。港隊宣布，羽毛球銀牌得主陳浩源及游泳銀牌得主陳睿琳，擔任港隊閉幕禮持旗手。

其中陳浩源（Daniel）已在今屆殘奧的開幕式上，被委任為港隊持旗手，他當時形容自己被委以重任，萬分感動，「為自己驕傲、也感懷身世」，足足哭了好幾個晚上。而陳睿琳以往亦有「擔大旗」經驗，這位杭州亞殘運2金3銀得主，當屆亦成為閉幕港隊持旗手。

中國香港代表團團長梁禮賢表示：「中國香港隊於本屆殘奧會表現出眾，參與的八個項目中奪得3金4銀1銅。而陳睿琳在游泳項目及陳浩源在羽毛球項目分別取得銀牌。面對如此大型的國際賽事，他們所展現的樂觀心態及穩健的心理素質，實在值得我們學習。我深感榮幸，宣布巴黎2024殘疾人奧運會中國香港代表團閉幕禮的持旗手為陳睿琳及陳浩源。」

閉幕典禮將於巴黎時間9月8日晚上8時30分（香港時間：9月9日凌晨2時30分）舉行，市民可屆時留意香港電台的直播，為中國香港運動員加油打氣。