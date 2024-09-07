巴黎殘奧港隊總結　3金4銀1銅成績鼓舞

巴黎殘奧10天連場激動人心的比賽後，港隊23位港將所有賽項隨着輪椅劍擊女重團體8強止步後，亦告全部完成，總結今屆港隊摘得3金4銀1銅，共8面獎牌鼓舞成績，其中硬地滾球單一賽項獲3金2銀，成功問鼎殘奧該項榜首。

由余翠怡、范珮珊、湯雅婷及鍾婉萍組成的劍擊女重隊，周六（7日）在團體賽首圈以45比36勝美國隊後，8強遇上有主場之利的世界排名第3的法國隊，港隊力戰下以41比45惜敗，亦完成所有劍擊賽事。另外，游泳代表、14歲的吳卓恩出戰其今屆殘奧最後一項目賽事女子S6級100米背泳。她游出1分39秒40，總排名第11名完成。

隨着港隊比賽結束，今屆3金4銀1銅的成績亦是近4屆以來最佳。港隊自1972年至今已參與13屆殘疾人奧運會，未計今屆已合共取得131面獎牌。而巴黎殘奧由龍子健在男子BC1級個人賽拿下「第一金」，何宛淇在女子BC3級個人賽掄元，其後她與謝德樺在混合BC3級雙人賽成功奪冠，奪得港隊第3金。連同游泳的陳睿琳及吳卓恩獲一銀一銅，陳浩源在羽毛球摘銀，以及張沅在硬地滾球個人賽和雙人賽聯同梁育榮奪銀，港隊贏得8面獎牌，在賽馬會優秀運動員獎牌計劃下，連同4-8名亦有獎金嘉許，殘奧隊將獲超過1,250萬港元獎金以示獎勵。

港隊巴黎殘奧奬牌得主一覽：

金牌：龍子健 硬地滾球 男子BC1級個人賽

金牌：何宛淇 硬地滾球 女子BC3級個人賽

金牌：謝德樺/何宛淇 硬地滾球 混合BC3級雙人賽

銀牌：張沅 硬地滾球 女子BC4級個人賽

銀牌：梁育榮/張沅 硬地滾球 混合BC4級雙人賽

銀牌：陳浩源 羽毛球 男子單打WH2級

銀牌：陳睿琳 游泳 女子S14級100米蝶泳

銅牌：吳卓恩 游泳 女子SB6級100米蛙泳