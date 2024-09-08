英格蘭新帥旗開得勝　雙星「倒戈」入波被狂噓

周日(8日)凌晨歐國聯B2組賽事，英格蘭喺新帥卡斯利帶領下旗開得勝，作客2比0擊敗愛爾蘭。50歲嘅卡斯利球員時代係愛爾蘭國腳，咁啱得咁橋，今仗為英格蘭入波嘅迪格蘭賴斯同基亞利殊，出道初期都曾代表愛爾蘭，今場「倒戈」入波後，迪格蘭賴斯就拒絕慶祝以示尊重。

英格蘭結束8年「修夫基時代」後，看守領隊卡斯利今場作出唔少變動，右閘改用阿歷山大阿諾特，而且用正宗翼鋒安東尼哥頓踢左翼，基亞利殊就喺中場創造，效果相當唔錯，迪格蘭賴斯11分鐘先開紀錄，26分鐘佢再助攻畀基亞利殊建功，下半場英格蘭放慢步伐，最終以2比0贏波。

今場當選最佳球員嘅迪格蘭賴斯，喺2019年「過檔」英格蘭前，曾3次代表愛爾蘭上陣，而基亞利亞早期亦為愛爾蘭各級青年隊上陣接近20場，今場倒戈被主隊球迷狂噓。迪格蘭賴斯入波後亦拒絕慶祝，佢賽後表示：「我爺爺同嫲嫲都係愛爾蘭人，佢哋已經過身，如果慶祝會係對佢哋不敬。」

領隊卡斯尼喺英國出世，但球員時代40次為愛爾蘭上陣，佢已事先聲明唔會唱英格蘭國歌，引嚟唔少批評，而佢賽後就集中討論球隊表示：「我哋嘗試做一啲新嘢，而且效果唔錯，我唔會話呢個係我嘅風格，球員完全做到賽前講過嘅嘢，佢哋更加值得誇獎。」