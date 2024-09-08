香港隊　逼和斐濟　捧三角賽冠軍

香港男子足球代表隊周日（8日）於邱吉爾公園出戰最後1場斐濟三角賽，最終港隊憑後備入替的安永佳建功，1比1逼和斐濟，憑較佳得失球差力壓對手，成為賽事冠軍。

上場3球淨勝所羅門群島的港隊，是役只要保持不敗便可捧盃，正選陣容作出5個調動，葉鴻輝把守最後一關，陳肇鈞及胡晉銘控制中場，米高和潘沛軒肩負入球重責，孫銘謙及安永佳先列後備。

必須取勝才能在主場奪冠的斐濟，開賽後率先發難，4分鐘，雅達禁區頂起腳被葉鴻輝接實。9分鐘後，斐濟黃金機會，基舒拿嘗試推過葉鴻輝後起腳，幸好「阿輝」回身擋出底線。18分鐘，斐濟策動反擊，葉鴻輝救出鄧恩單刀，可惜拿迪佳補中，為主隊先開紀錄，上半場補時階段，雅達窄角度勁射，被葉鴻輝救出，港隊半場落後0比1。

港隊半場隨即調入陳俊樂及安永佳，但斐濟依然佔據主動，52分鐘，雅達左路起腳，同樣未能射破葉鴻輝十指關。13分鐘後，港隊換入孫銘謙，改善中前場活力，之後基舒拿有機會為斐濟擴大比數，但周緣德橫身擋走皮球，77分鐘，黃威右路傳入中間，安永佳近門射成1比1。最終港隊保住和局完場，與斐濟同樣錄得1勝1和，但憑較佳得失球差力壓東道主，奪得賽事冠軍。