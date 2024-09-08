何詩蓓見面會馬拉松式簽名　今年會再游兩大賽

巴黎奧運勇奪兩面銅牌的香港「超級女飛魚」何詩蓓周日（8日）於太古城中心出席見面會與粉絲見面，Siobhan人氣好比韓國偶像，大批市民排隊合照簽名。談到未來計劃，Siobhan表示已放完假重投訓練，備戰10月游泳世界盃和12月的短池游泳世錦賽，但暫未決定會否游2028洛杉磯奧運。

26歲何詩蓓（Siobhan）於巴黎奧運奪得100米自由泳及200米自由泳銅牌，連計東京奧運兩面銀牌，共收穫4面獎牌。她形容4面獎牌同樣意義重大，但今屆奧運更加享受，因為有家人和香港人現場支持：「一出場就聽到大家的歡呼聲，令我更有energy（活力)比賽。上屆奧運前不太多人認識我，賽前都知道今屆大家對我的期望更高，所以都想找方法處理，我和團隊都花了很長時間控制心理，只得我一個人肯定做不到。」

Siobhan透露，奧運結束後放了一個月假，和中學同學去了葡萄牙和荷蘭旅行，現已在香港體院重投訓練，「今年還有兩個比賽，10月會去世界盃，備戰12月的短池世錦賽。世界盃會以放鬆心情應戰，可能都會游其他泳式。」被問到會否出戰2028洛杉磯奧運，Siobhan坦言暫時未有計劃，「目前只落實游今年這兩個比賽，至於下年或之後的計劃我要再和教練商量一下。」但她表示會繼續享受游泳，「只要我享受其中就會有最好表現，教練對我說，我已達到一些成就，就算之後游包尾，或者不游，這都不會改變，所以我不太擔心，我會繼續享受我現在做的事。」

巴黎奧運奪牌後，Siobhan曾參加「冠軍公園」活動，走上「T台」和過萬名觀眾慶祝，她表示回到香港好期待見到市民，希望親自感謝大家的支持。訪問結束後Siobhan只得15分鐘時間吃午飯，之後馬拉松式簽名，簽足4.5小時，她甜笑道：「不會累啊，叫我坐足一日都ok！我到現在都不了解自己的影響力，好驚訝有如此多人支持我，我去歐洲旅行都有香港人找我合照，整件事真的很誇張。我好感受到大家對我的愛，覺得好幸運。