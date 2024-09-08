高級組銀牌　揭幕戰！冠忠南區激鬥九龍城

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今季「高級組銀牌」周日（8日）於深水埗運動場正式展開，首圈有冠忠南區與新升班的九龍城正面交鋒。由於南區門將伍瑋謙代表「大港腳」赴斐濟出戰三角賽，未能披甲，今場另派出顏翱天把關，亞哥斯達及基斯控制中場，佐佐木周負責派牌，協助基哥利及史提芬彭利拿攻堅，艾華先列後備；九龍城陣容方面，李瀚灝負責把關，迪高及何瀧浩負責中場屏障，為林學曦和卡朗創造突擊機會。

冠忠南區正選：

31 顏翱天 ［GK］

2 陳潤潼

5 恩奴

6 基斯

7 史提芬彭利拿

8 李嘉耀

9 基哥利

10 亞哥斯達

11 佐佐木周 ［C］

14 宋柱浩

16 翟廷峯

九龍城正選：

63 李瀚灝 ［GK］

2 余沛康

3 韋利安

5 迪高

8 邵昀俊

10 林學曦

21 曾錦濤 ［C］

23 何瀧浩

27 卡朗

30 尼天奴

97 泰華

九龍城後備：

19 陸平中 ［GK］

88 袁皓俊 ［GK］

6 鄭進泓

7 艾里安

9 陳文輝

13 許澤崴

16 趙少維

20 嚴啟倬

24 曾家進

25 許嘉樂

37 徐竟柔

77 歐陽浩銘

冠忠南區後備：

13 陳嘉昊 ［GK］

15 黎格爾

18 艾華

20 游卓峰

23 容昊

26 陳凱柏

27 莊晉

28 張國鋒

90 積遜

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「高級組銀牌」周日（8日）於深水埗運動場揭開戰幔，首圈有冠忠南區鬥新升班的九龍城。兩隊皆於首場聯賽見負，是役必定搏到盡，爭取出線兼掃走悶氣，球迷萬勿錯過！（on.cc東網周日下午3時30分按次收費直播）

冠忠南區上場聯賽戰至補時階段才失守，以1比2不敵理文，但主教練楊正光指全隊表現已有所交代，故士氣不受影響。談到今場對手，「光Sir」表示九龍城踢法進取，因此一定會先做好防守：「九龍城崇尚地面進攻，佢哋喺啱啱嗰場聯賽，就算對住大埔都夠膽壓上去用波，仲製造到唔少威脅，可能我哋會利用反擊搵着數。」「光Sir」又透露艾華有傷在身，是役上陣成疑，加上門將伍瑋謙隨「大港腳」赴斐濟出戰三角賽未及歸隊，對調動構成一定影響。

至於陳潤潼就指出，九龍城擁有林學曦、曾錦濤及陳文輝等多位具港超經驗的球員，預計今仗會面臨不少壓力：「雖然九龍城上場輸波，但其實佢哋有段時間同大埔都咬得好緊，而且『學曦』（林學曦）上季喺香港U23產生好大作用，後防又有『阿濤』（曾錦濤）同『余沛』（余沛康）帶住，實力完全唔講得笑。」

九龍城方面，首場聯賽以1比5被大埔擊敗，主教練陳銘剛認為球員狀態漸入佳境，相信球隊能於實戰中逐漸找到比賽節奏，但坦承細節上仍有調整空間：「我哋除咗因應對手去作出微調同針對性部署，亦有同球員回顧番第一場比賽嘅表現，希望可以盡快改善，避免再犯類似嘅失誤，喺嚟緊呢場做得更好。」「剛Sir」強調是役會保持球隊固有風格應戰，盡力爭取晉級。

林學曦則表示由於曾與隊中大部分隊友合作，默契不成問題，又重申球隊仍有進步的空間，會在今仗更小心應對：「我覺得球隊喺第一場聯賽表現唔錯，但始終只係啱啱開季，大家仲需要繼續提升狀態，減少大意失誤避免再被對手懲罰，加上南區都係實力強嘅球隊，希望今場做好臨場應對，跟住教練嘅部署去踢，踢出水準。」