永不言棄實現夢想　莎芭蘭嘉挫彭古拉成美網新后

美國網球公開賽周日（8日）上演女單最終戰，白俄羅斯女將莎芭蘭嘉（Aryna Sabalenka）連續兩年闖入決賽，繼上屆不敵對手錯失獎盃留下遺憾後，今屆展現決心，在40個致勝球加持下，以直落兩盤（7比5、7比5）擊敗東道主球手彭古拉（Jessica Pegula），奪得首個美網冠軍，亦是她生涯的個人第三「貫」。

NBA球星史提芬居里（Steph Curry）、F1車手咸美頓（Lewis Hamilton）和巴黎奧運100米金牌得主的美國田徑男將尼拿斯（Noah Lyles）等體壇巨星紛紛現身觀戰。莎芭蘭嘉去年在澳洲網球公開賽首度捧盃，同年於美網決賽不敵美國球手歌莉嘉芙（Cori Gauff）與冠軍失之交臂，今年重振旗鼓，先在澳網成功衞冕，於今屆美網被列為賽事2號種子的她再闖決賽，對壘首戰大滿貫決賽的6號種子美國球手彭古拉。

首盤初段莎芭蘭嘉陷入被動，第3局被對手破發落後局數1：2，其後迅速調整發動反擊，連贏4局反超前5：2。彭古拉亦不示弱，奮戰下再度追至5：5平手。不過，莎芭蘭嘉贏得關鍵的第11局取得盤點，並在第12局經過你來我往的4次「刁時」後，最終由莎芭蘭嘉成功破發，以7：5先下一城。

第二盤莎芭蘭嘉乘勢追擊，初段破發連贏3局，惟彭古拉未有認輸，在「逆境波」下仍能壓制對手，一舉連取5局反超5：3。其後莎芭蘭嘉扳回5：5，比賽回到原點，這名白俄羅斯球手複刻第一盤戰況，再度於第12局破發，同以7：5贏得次盤。莎芭蘭嘉最終以盤數2：0擊敗對手，成功彌補上屆錯失獎盃遺憾，生涯首度於美網封后，亦是她的個人第三個大滿貫冠軍，並成為2016年的德國名將姬芭（Angelique Kerber）以來，首位在同一個球季奪得澳網及美網兩大硬地大滿貫冠軍的女球手。

26歲的莎芭蘭嘉賽後受訪時難掩激動情緒：「我已經開心到語無倫次，我覺得自己有很多次無比接近美網冠軍獎盃，這也是我一直以來的夢想之一，現在終於成功了！」她回顧所有的付出有感而發：「如果你真的努力為你的夢想而犧牲一切，終有一天你會實現夢想。我為自己感到非常驕傲，雖然我從未説過這樣的話，但我現在真的很自豪！」