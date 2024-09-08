秋季帆船賽揭開戰幔　近600名帆手維港較量

「Rampage 88號」在開鑼賽日有高水準發揮，最終在組別稱霸。（相片由香港遊艇會提供）

香港遊艇會的開鑼賽 ─「秋季帆船賽」周日（8日）於維多利亞港上演，為2024-2025年帆船賽季揭開戰幔。經歷漫長的暑假後，維港千帆並舉的場面重現。賽事錄得近90艘分別來自七個統一級別、Sportsboat以及大船級別的賽船，約600名帆船運動員在維港同場較量。

開鑼賽原本設三場賽事，周六為首場，周日為次場及尾場賽事。惟受熱帶風暴摩羯帶來極端天氣的影響下，賽會只設今日的兩場賽事。賽事起點設於九龍灣一帶，賽道主要在九龍灣，紅磡及筲箕灣一帶以繞泡賽形式舉行。

賽事焦點落在大帆船「IRC 0組」身上。這個組別集性能高及速度快的職業賽船於一身，分別有52呎長的TP52型帆船「Rampage 88號」及「Free Fire號」和31呎長的Cape 31型帆船「Capitano號」、「Out of Africa號」及「太極號」。在維港吹東至東南風4至5級風的情況下，上述所有船隊的帆手都施展渾身解數，在海上短兵相接。最終，「Rampage 88號」在組別稱王，「Capitano號」第二，「Free Fire號」第三。

另外，由前港隊帆船運動員謝劭傑領軍的「Kikukies Dream II號」船上精兵雲集，包括同為前港帆船代表羅逸峰、戚浩賢、祁致立及前港將單車代表張敬煒等。眾人經歷暑假休戰後再度亮相維港，最終在大船組別排名第八收官。